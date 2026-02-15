Samsun\'da Afet Farkındalığı Eğitimi

Samsun'da Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencilerine "Afet farkındalığı ve hayatta kalma" eğitimi verildi.

Samsun Üniversitesi Yeşilay Öğrenci Topluluğu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen proje çerçevesinde AFAD iş birliğiyle eğitim programı düzenlendi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, temel arama kurtarma bilgileri ve uygulamalı eğitim verildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, "Yakın geçmişte yaşadığımız depremler, afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdi." dedi.

Güneş, "Afet Farkındalığı ve Hayatta Kalma Eğitimi" projesiyle depremlere hazırlıklı olmak istediklerini ifade ederek, "Burada arkadaşlarımızı AFAD gönüllüsü yaptık ve AFAD Farkındalık Eğitimini alacaklar. Eğitimlerimizin sonucunda hepsi hafif arama kurtarma personeli olacak. Biz depremler için hazırlıklarımızı yapıyoruz ki böyle bir durumla karşılaştığımız zaman en azından buradaki arkadaşlarımızla birlikte deprem bölgesinde çalışma yapalım istiyoruz. Bu noktada bu projemiz bizim için çok değerli." diye konuştu.

Proje koordinatörü Samsun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Reyyan Düzgün de geçmiş depremlerde elinden bir şey gelmemesinin kendisini üzdüğünü, bu nedenle böyle bir proje hazırladığını söyledi.

Projede gençlerin afet anında ne yapılabileceklerini öğrenerek bunu uyguladıklarını ifade eden Düzgün, "Samsun Üniversitesinde Genç Yeşilay Başkanı'yım. Ülkemiz biliyorsunuz afetler ülkesi. Her türlü afeti yaşayabildiğimiz bir ortamdayız. Olası bir depremde ya da yıkıcı bir afette yardımcı olmak amacıyla böyle bir proje yazdım. Bu durumlarda elimiz boş beklemeyi hiç istemedik açıkçası. Bu projede gençler afet anında yapılabilecekleri öğreniyorlar. Aynı zamanda desteğe gidebilme imkanı sağlıyor bu proje bize. Afet anında başka insanlara yardım etmeyi ve kendimizi nasıl koruyacağımızı öğreniyoruz." diye konuştu.

Eğitime katılan Samsun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Emre Şırdar ise "Deprem öncesi ve sonrası neler yapabileceğimizi öğrendik. Çok faydalı oldu. Depremde neler yapmamız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde öğrendik." dedi.

Eğitime, AFAD eğitmenleri, Yeşilay Samsun Şubesi yetkilileri ve gönüllü üniversite öğrencileri katıldı.