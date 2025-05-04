Samsun'da Afetler İçin Kurban Kesimi - Son Dakika
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Samsun'da Afetler İçin Kurban Kesimi

Samsun\'da Afetler İçin Kurban Kesimi

Havza'da afetlere karşı korunmak için 'afat kurbanı' kesildi, dualar okundu ve yemekler ikram edildi.

04.05.2025 17:13
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Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için "afat kurbanı" kesildi.

Belalan, Yaylaçatı, Şeyheler, Ekinpınar, Ilıca ve Karga mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini hatırlattı.

Etkinliklere, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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