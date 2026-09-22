Samsun'da ağabeyine ateş eden şüpheli, Canik'te 4 saatlik iknayla teslim oldu - Son Dakika
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Samsun'da ağabeyine ateş eden şüpheli, Canik'te 4 saatlik iknayla teslim oldu

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Samsun\'da ağabeyine ateş eden şüpheli, Canik\'te 4 saatlik iknayla teslim oldu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ağabeyine tabancayla ateş eden şüpheli, Canik'te polise silah doğrultup havaya iki el ateş etti ve tabancayı başına dayadı. Polisin yaklaşık 4 saat süren ikna çabasının ardından teslim olan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde havaya ateş edip başına silah dayayan şüpheli, ikna sonucu teslim oldu.

Kirazlık Mahallesi'nde ağabeyi O.D'ye doğru tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşan D.A.D'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, şüphelinin ağabeyi ile eşi ve kayınpederinin Canik ilçesindeki evlerine gidebileceği bilgisi üzerine bölgede tedbir aldı.

Kayınpederinin evinin önüne araçla gelen şüpheli, karşısında gördüğü polislere silah doğrulttu.

Polisin uyarı ateşiyle durdurmak istediği D.A.D, havaya iki el ateş ederek tabancayı başına dayadı.

Şüpheli, polisin yaklaşık 4 saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Tekkeköy3. SayfaGüvenlikOlaylarGüncelSamsunCanikSon Dakika

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