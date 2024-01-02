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Samsun'da AK Parti'ye katılan 12 kişiye parti rozetleri takıldı - Son Dakika
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Samsun'da AK Parti'ye katılan 12 kişiye parti rozetleri takıldı

Samsun'da AK Parti'ye katılan 12 kişiye parti rozetlerinin takıldığı bildirildi. İYİ Parti'den istifa eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper Aydemir'in yanı sıra 11 kişinin düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldığı belirtildi. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Aydemir ile 11 kişiye rozetlerini taktı ve bu katılımlardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Samsun\'da AK Parti\'ye katılan 12 kişiye parti rozetleri takıldı
02.01.2024 - 12:22,
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Samsun'da AK Parti'ye katılan 12 kişiye parti rozetlerinin takıldığı bildirildi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti'den istifa eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper Aydemir'in yanı sıra 11 kişinin düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldığı belirtildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkanlığında düzenlenen programda Aydemir ile 11 kişiye rozetlerini taktı.

Köse, "Samsun, AK Parti'nin kalesi konumunda. Alper ve beraberindeki kardeşlerimizin AK Parti ailemize katılımlarından dolayı büyük mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'mize milletimizin büyük desteği ve teveccühü var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da AK Parti'ye katılan 12 kişiye parti rozetleri takıldı - Son Dakika
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