Samsun'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış - Son Dakika
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Samsun'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış

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Samsun'da aniden bastıran sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun il genelinde hafta sonu metrekareye 150 kilonun üzerinde yağış düştü. Bugün de saat 14.30'da başlayan sağanak yarım saat kadar sürdü. Ani bastıran sağanak dolayısıyla şehir merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu, bazı işyerlerini de su bastı. Vatandaşlar sürpriz sağanağa hazırlıksız yakalandı.

26.08.2024 17:04
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Samsun'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, sürücüler zor anlar yaşa

SAMSUN - Samsun'da aniden bastıran sürpriz sağanak nedeniyle bazı caddeler dere gibi aktı, bazı işyerlerini su bastı.

Samsun il genelinde hafta sonu metrekareye 150 kilonun üzerinde yağış düştü. Bugün de saat 14.30'da başlayan sağanak yarım saat kadar sürdü. Ani bastıran sağanak dolayısıyla şehir merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi olurken, bazı işyerlerini de su bastı.

Meteoroloji ve AFAD'tan herhangi bir uyarının yapılmadığı bu günde vatandaşlar sürpriz sağanağa hazırlıksız yakalandı. Birçok kişi yağmurdan daha fazla etkilenmemek için sağa sola kaçıştı, binaların altına sığındı.

Kısa süreli etkili olan sağanak sonrası vatandaşlar sularla kaplı olan caddelerde yürümekte zorluk çektiklerini belirtirken, araçlar ise patlayan rögar kapaklarının arasından geçmekte zorlandı.

Sağanak nedeniyle Kışla Mahallesi'nde de caddeler dere gibi aktı. Yağmurun ardından Samsun şehir merkezinde tekrar güneş yüzünü gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış - Son Dakika

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