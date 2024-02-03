Samsun\'da AR-GE Maraton Hızlandırma Programı tamamlandı

Samsun'da, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle yürütülen AR-GE Maraton Hızlandırma Programı sona erdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında 72 proje arasından başarılı bulunan projelerin sahiplerine ödülleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törenle verildi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, törende yaptığı konuşmada, proje ekiplerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.
AR-GE Maraton Hızlandırma Programı'nın örnek bir çalışma olduğunu belirten Ünal, "Söz konusu olan AR-GE'nin politikaya dönüştürülmesi için bu süreci yöneten bir yapının ortaya çıkması gerekiyor. Bu bağlamda kurumlar arasında en temel rolü üniversiteler üstleniyor. Özellikle YÖK başkanımızın himayelerinde üniversiteler şu anda kendileri ile rekabet halinde. Bu sayede üniversitelerin, bulunduğu bölge çerçevesinde ne yapması gerektiğini belirliyor." dedi.
Etkinliğin işbirlikleri açısından güzel bir örnek olduğunu dile getiren Ünal, "Özellikle yarışmacıların düşünce üreterek projeye çevirmesi büyük bir başarı. Şehrin değeri OMÜ olarak, şehre değer üretmek ve katmak için çalışıyoruz. Paydaşlarımızla eş zamanlı olarak hareket etmeyi ve imkanlarımızı paylaşmayı bir fırsat olarak görüyoruz. Ümit ediyorum ki bu etkinlik etki gücü çok daha yüksek yeni işbirliklerine de vesile olacaktır." diye konuştu.
YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla ise 12 üniversitenin katıldığı programa genç girişimcilerin yaratıcılığını ve özgün projelerini sergileme imkanı bulduğunu aktardı.
Kışla, programla enerji ve enerji dağıtımıyla ilgili yenilikçi çözümler sunarak bu alanda devrim niteliğinde adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.
Törende konuşmaların ardından dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.
Törene Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhitdin Yılmaz, Samsun Teknopark Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz de katıldı.
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