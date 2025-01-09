Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 litre sahte içki ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 25 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, amaç dışı bıçak ve 2 balta ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında soruturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Araçta Sahte İçki ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?