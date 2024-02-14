Samsun\'da aranan 26 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var

Çevre Bakanlığı: Fırat Nehri'nde kirlilik tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.