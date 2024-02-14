Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var

Samsun\'da aranan 26 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda, hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve başkasına ait kartları kullanma suçlarından hüküm giymiş 6 kişi de dahil olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 25 kesici-delici alet ele geçirildi.

14.02.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da aralarında 6 hükümlünün de yer aldığı aranan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında "hırsızlık, uyuşturucu kullanma, başkasına ait kartları kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişinin de bulunduğu 26 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden 14 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Samsun, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:27:42. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement