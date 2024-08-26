Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi orakla yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi orakla yaralandı

Samsun\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi orakla yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

26.08.2024 18:16
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde D.K. (52) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcasının çocukları H.K. (50) ile F.K'yle (31) karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından D.K. yanında bulunan orakla, H.K. ve F.K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunca yakalanan D.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Atakum, samsun, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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