Samsun'da Başıboş Köpek İstilasına Tepki - Son Dakika
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Samsun'da Başıboş Köpek İstilasına Tepki

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Samsun'da kırsal mahallelerde devasa başıboş köpek popülasyonu, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

14.01.2025 01:52
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Kırsal mahallede başıboş köpek istilası: Mahalleli korku içinde

SAMSUN - Samsun'un bazı kırsal mahallerinde terkedilen çok sayıda başıboş köpek, vatandaşları tedirgin ediyor.

Samsun İlkadım ilçesi Kadamut ve Uzgur Mahalleleri, T Tipi Cezaevi çevresinde çok sayıda başıboş köpek dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri çocukları okula gönderirken endişe duyduklarını belirttiler. Mahalle muhtarları, bölgede her geçen gün popülasyonu artan köpeklere bir çare bulunmasını istiyor.

"Her yer köpek dolu"

Kadamut Mahalle Muhtarı Samet Durmuş, "8 ilçenin köpeği de buraya geliyor. Bu bölge bu popülasyonu kaldırmıyor. Ormanın, mahallenin, cezaevinin çevresi köpek dolu. Burada büyük bir sıkıntı var. Köpekleri getirip buraya bırakıyorlar. Çocuklar 100 metre uzaklıktaki okula yürüme gidemiyor. Otobüse binip gidiyorlar" dedi.

"Köpeklerin toplanmasını istiyoruz"

Uzgur Mahalle Muhtarı Nazmi Bilginoğlu, "Köpeklerden çok rahatsızız. Köpekleri toplatamıyoruz. Kendi torunumu sabah kalkıp kendim yolcu ediyorum. Köpekler bir poşet görse saldırıyorlar. Hayvanlar aç durumda. Bunların toplanmasını istiyoruz" diye konuştu

Vatandaş Mehmet Türker, "Biz köpeklerden rahatsızız. Köpek her yerden saldırıyor. Mahallemizde ne hayvan yapabiliyoruz ne tavuk yapabiliyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Biz köpeklerin toplanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaş İsmail Dinç, "Köpekler, öğrenciler için büyük risk oluşturuyor. Her geçen gün sayıları artıyor. Mezarlıklar dolmuş durumda. Mahallede bazen 30- 40 tane köpek oluyor. Bakarım diyenler gelsin alsın. Herkes bu durumdan şikayetçi durumda" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Mithat Alper ise "Ben Uzgur Mahallesi'nin bakkalıyım. Çocuklar sabahları okula gidemiyor. Vatandaş ekmek almaya bakkala gelemiyor. Çok aşırı miktarda köpek var. 30-35 adet köpek var. Bazıları saldırgan. Bunların toplanmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Samsun\'da Başıboş Köpek İstilasına Tepki
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Başıboş Köpek İstilasına Tepki - Son Dakika

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