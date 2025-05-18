Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi.
Samsun Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Onur Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, yağmur altında ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.
Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?