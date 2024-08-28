Samsun'un Bafra ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı.
Olayın büyümesi üzerine S.İ. (21), V.T'yi (22) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralan kişi sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli S.İ. emniyete giderek teslim oldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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