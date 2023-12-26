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Samsun Çarşamba'da Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldiği belirtildi. İlk incelemelere göre yangının bacadan çıktığı tespit edildi.

Samsun Çarşamba\'da Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı
26.12.2023 - 16:41,
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bir binanın çatısından alev çıktığını görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

İlk incelemelere göre yangının, bacadan çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA
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