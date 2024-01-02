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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Muzaffer Önder Parkı'nda Mustafa Akıncı isimli bir kişi aniden yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akıncı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Samsun\'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti
02.01.2024 - 22:25,
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti.

İlçenin 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda Mustafa Akıncı, bir anda yere yığıldı.

Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akıncı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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