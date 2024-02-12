Samsun'da bir kişi tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi tarlasında ölü bulundu

Samsun\'da bir kişi tarlasında ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Ünal Yılmaz'ın tarlasında hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu bildirdi. Sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda Yılmaz'ın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve Kolay Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

12.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.

Burunca Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk babası Ünal Yılmaz'ın (57), tarlasında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde Yılmaz'ın ölümüyle ilgili şüpheli bulguya rastlanmadığı, cenazesinin Kolay Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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