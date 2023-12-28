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Samsun'da Bisikletli Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Samsun'da Bisikletli Kaza: 1 Ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletiyle işe giderken otomobilin çarptığı Mehmet Ördek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Bisikletli Kaza: 1 Ölü
28.12.2023 - 10:04,
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SAMSUN'da bisikletiyle işe giderken otomobilin çarptığı Mehmet Ördek (52), hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra İlçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ördek, işe gitmek için bisikleti ile karşı yola geçmek istedi. Bu sırada Sinop yönünden gelen Emirhan K. (19) idaresindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil, Ördek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen Ördek, hayatını kaybetti. Cenaze, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emirhan K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Bisikletli Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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