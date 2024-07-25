Samsun'da Boğulmayı Önleme Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Boğulmayı Önleme Etkinliği

Samsun'da 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'nde görevli deniz polisi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında boğulma senaryosu hazırlandı ve Samsunum-1 Gemisi'yle gezintiye çıkan vatandaşlar bilgilendirildi. Senaryo gereği denize düşen 2 vatandaş, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Etkinlik, deniz polisinin vatandaşları selamlamasıyla sona erdi.

25.07.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'nde görevli deniz polisince etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yaz mevsiminin gelmesiyle turistlerin ve vatandaşların serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, su birikintisi gibi alanlarda yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla yürütülen "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında boğulma senaryosu hazırlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsunum-1 Gemisi'yle gezintiye çıkan vatandaşlar, etkinlik hakkında bilgilendirildi.

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, senaryo gereği Samsun açıklarındaki gezinti gemisinden 2 vatandaş denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tekne ve botlardan denize atlayıp vatandaşları kurtardı.

Deniz polisi, tekneye alarak ilk yardım yaptığı vatandaşları kıyıya çıkardı.

Samsunum-1 gemisinden etkinliği izleyen vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı.

Etkinlik, jet ski, bot ve teknede Türk bayrağı açan deniz polisinin vatandaşları selamlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Samsun, Dünya, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Boğulmayı Önleme Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek. İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Boğulmayı Önleme Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement