Samsun'da boya deposunda yangın - Son Dakika
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Samsun'da boya deposunda yangın

Samsun\'da boya deposunda yangın
06.07.2026 22:44
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Tekkeköy'deki boya deposunda çıkan yangın hızla yayıldı, itfaiye müdahale ediyor.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir boya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bina dışına taşarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir boya deposunda çıktı. Kısa sürede yayılan alevler deponun dışına taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekkeköy, İtfaiye, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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