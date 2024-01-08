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Samsun'da bulunan Hacıosman Ormanı sadece bilim adamlarına açık - Son Dakika
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Samsun'da bulunan Hacıosman Ormanı sadece bilim adamlarına açık

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Hacıosman Ormanı, doğal sit ormanı olarak koruma altında olup sadece bilim adamlarının girişine izin verilmektedir. Ormanda pek çok hayvan türü ve endemik bitki bulunmaktadır ve Avrupa çapında önemli bir alana sahiptir.

Samsun\'da bulunan Hacıosman Ormanı sadece bilim adamlarına açık
08.01.2024 - 00:33,  Güncelleme: 00:35
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Bu ormana bilim adamı olmayan giremez

Samsun'da bulunan bu ormana sadece bilim adamları girebiliyor

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında olan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim adamları girebiliyor. İçerisinde pek çok hayvan türü ve endemik bitkinin bulunduğu orman, Avrupa çapında önemli bir alana sahip olarak dikkat çekiyor.

Çarşamba ilçesinde tamamı orman rejiminde olan ve toplam 127,77 hektar alana sahip Hacıosman Ormanı içerdiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip, nadir ve tehlikeye maruz su basar orman olarak ön plana çıkıyor. Ormanda sivri meyveli dişbudak, ova akçaağacı, doğu gürgeni, adi gürgen gibi ağaç türleri bulunurken ağaç katını oluşturan ağaçların boyları 20 metre ile 40 metre arasında değişiyor. Hacıosman Ormanı'na ağaç katına ait 12 takson, çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edildi. Onlarca mantar türleri, çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara rastlanan orman, 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında.

"Sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verilmektedir"

Orman hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, "Hacıosman Ormanları 121 hektarlık bir alana sahiptir. Deniz seviyesinde ve düz bir arazi yapısındadır. Hacıosman Tabiat Parkı ihtiva ettiği bitki örtüsü ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında önemli bir alana sahip bir ormandır. Nadir ve tehlikeye maruz su basar ormanı özelliği bulunmaktadır. Buradaki ekosistem ve habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verilmektedir. Bu yüzden ziyaretçi girişine yasaktır. Alanımız orman ve kumul vejetasyonu da bulunuyor" dedi.

Kaynak: İHA
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