Samsun\'da Çiftlik Evine Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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SAMSUN'un Alaçam ilçesinde çiftlik evine düzenlenen operasyonda kümese gizlenmiş 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, O.A. (57) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Alaçam ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Aramalarda, çiftlik evindeki kümeste gizli bölmelere konulmuş 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi. O.A. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.