Samsun'da Cinsel Taciz ve Yaralama: Genç Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Cinsel Taciz ve Yaralama: Genç Adam Tutuklandı

Samsun\'da Cinsel Taciz ve Yaralama: Genç Adam Tutuklandı

Samsun Atakum'da iki kadına cinsel tacizde bulunup çarparak yaralayan Selahattin Kara tutuklandı.

23.10.2024 16:46
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki kadına cinsel tacizde bulunup otomobille çarptığı öne sürülen Selahattin Kara (20), tutuklandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemin Ç. (23) ile Deniz Ü. (21) kaldırımda yürüdüğü sırada Selahattin Kara, otomobille yanlarına yaklaştı. Camı açan Selahattin Kara, 'Arabaya binin' dedi. Yasemin Ç. ile Deniz Ü. reddedince Selahattin Kara otomobiliyle, sokak üzerinden karşıya geçen iki kadına geri manevra yapıp çarptı. Olayı gören 3 kişinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki kadın, özel bir hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen iki kadın, polise gidip, şikayette bulundu. Deniz Ü. ifadesinde, "Camı açıp bize doğru arabaya binin dedi. Kabul etmeyip tersledik. Biz karşıdan karşıya geçerken geri manevra yapıp arkadaşım ve bana çarptı. Ben omzumdan, arkadaşım da bacağından yaralandı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

'BİR SOKAK ÖTEDE BAŞKA KADINI BIRAKTI'

Yasemin Ç. ise ifadesinde, "Bir sokak ötede başka bir kadını bırakıp yanımıza geldi. Arabaya binmemizi istedi, kabul etmedik ve onu tersledik. Karşıdan karşıya geçerken bize çarptı. İkimiz de yaralandık. Kendisi bize araca bin diyerek sarkıntılık yaptı. Binmeyince bize sinirlendi ve bilerek bize çarptı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak 'cinsel taciz' ve 'kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Selahattin Kara ifadesinde, "Bir erkek arkadaşımı bırakacağım sırada camım açıktı ve iki kız bir şeyler söyledi. Aracımı durdurdum geri vitesle yanlarına döndüm, anlayamadığım ve ne olduğunu sordum. Bana doğru bir şeyler söylediler ama ne dediklerini anlamadım müzik sesinden dolayı. Konuşmalarını dinlemeyip, yoluma devam ettim. Arkadaşımı indirdikten sonra yine aynı sokak üzerinde yürüyorlardı ama ben durmadan devam ettim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Selahattin Kara, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Cinsel Taciz ve Yaralama: Genç Adam Tutuklandı - Son Dakika

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