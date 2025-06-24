Samsun'da Çocuklar İçin Çivi Yazısı Atölyesi - Son Dakika
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Samsun'da Çocuklar İçin Çivi Yazısı Atölyesi

Samsun\'da Çocuklar İçin Çivi Yazısı Atölyesi
24.06.2025 17:15
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Samsun'da, çocuklara yönelik çivi yazısı atölyesi düzenlendi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, miniklerin katılımıyla "Kil Üzerine Çivi Yazısı ile İsim Yazma Atölyesi" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Samsun Müzesi'nde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik "Kil Üzerine Çivi Yazısı ile İsim Yazma Atölyesi" gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, etkinlikte çivi yazılı tablet üzerine yazma etkinliği yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda önce çocuklarımızla birlikte bir söyleşi yaptık. Yazı nasıl gelişti? Nasıl bugüne taşındı? Onu konuştuk. Ardından bu atölye alanına geldik. Her bir çocuğumuza bir kil tablet verdik. Hazırladığımız sitilus denilen çubukları verdik. Ayrıca Akadca heceleri verdik. O hecelerden önce kendi isimlerini hecelediler ve hecelerden kendi isimlerinin karşılığına gelen Akadca heceleri buldular ve tabletlerinin üzerine aktardılar. İlk seferde böyle bir etkinlikte başarı göstermeleri açıkçası bizi mutlu etti."

Etkinliğin farklı kazanımlarının olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çocuklar sadece burada bir el becerisi geliştirmiyorlar. Onların tarihe ve geçmişe olan meraklarını da biraz kurcalıyoruz. Önümüzdeki etkinlikler içinde de var, arkeolojiyi sevdirmekle ilgili. Samsun Müzesi yaşayan bir müze. Müze içinde çocuklarla ilgili sürekli etkinlikler var. Çocukları daha aktif bir şekilde müzelere çekmek ve buradaki etkinliklere onların katılımını sağlamak amacındayız. Böylece tarihe ilgilerini de canlı tutuyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan İlkokul 1. sınıf öğrencisi Melisa Bayram, eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Burada çivi yazısını öğrendik. Çivi yazısını önce Sümerler bulmuş. Tabletime çivi yazısıyla Melisa yazdım. Daha sonra da süsledim. Çivi yazısıyla yazmak çok güzeldi." dedi.

Kaynak: AA

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