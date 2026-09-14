Samsun\'da çocuklardan COP31 için dijital israf ve iklim farkındalığı etkinliği

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinliklerde, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekilirken, çocukların iklim kriziyle mücadelede aktif rol almalarının önemi vurgulandı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek iklim değişikliği, çocuk hakları ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgilendirme yaptı.

Bu kapsamda "Dijital Ayak İzi-Dijital İsraf" temasıyla gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara dijital alışkanlıkların çevre üzerindeki etkileri hakkında sorular yöneltildi.

Günlük dijital alışkanlıkların karbon ve su ayak izine etkisine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Dijital İsraf Farkındalık Panosu" da katılımcıların ilgisine sunuldu.

Çocuk ve gençlerin ekran kullanım sürelerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "Ekran Süresi Mini Anketi" gerçekleştirildi. Katılımcılar, gün içinde ekran başında geçirdikleri süreyi pano üzerinde işaretleyerek çalışmaya katıldı.

Etkinlik kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımıyla doğanın korunması, ağaçlandırmanın önemi ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"nda çocuklar ve vatandaşlar, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istedikleri faaliyetleri, sürdürülebilir yaşam önerilerini ve sıfır atık konusundaki deneyimlerini renkli not kağıtlarına yazarak ağacın dallarına astı.

Ayrıca "İklim ve Çocuk Hakları Mesajı Sandığı" oluşturularak katılımcıların yerel iklim sorunları, çocuk hakları, çocukların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularındaki görüş ve önerilerini paylaşmaları sağlandı.