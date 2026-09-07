Samsun'da dalga ve rüzgar uyarısı nedeniyle bugün denize girilmemesi istendi
Samsun'da bugün dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının 15 deniz miline ulaşması beklendiği için denize girilmemesi uyarısı yapıldı. Valilik, olası boğulma vakalarını önlemek amacıyla vatandaşların bugün denize girmemelerini istedi.
Samsun'da dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1 metre, rüzgar hızının ise 15 deniz mili olması bekleniyor.
Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan bugün denize girmemeleri istendi.
Kaynak: AA
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