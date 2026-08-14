Samsun\'da Denize Girilmemesi Uyarısı

SAMSUN Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşlara pazartesi gününe kadar denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "14-17 Ağustos, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, ilimiz genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metre ve rüzgar hızının 25 deniz mili olması beklendiğinden pazartesi gününe kadar, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.