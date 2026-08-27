Şampiyonlar Ligi\'nde play-off tamamlandı! Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi\'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu sona erdi. Son gecede oynanan 4 rövanş karşılaşmasının ardından lig aşamasına kalan tüm takımlar belli oldu.

Gecenin en dikkat çeken sonucuna Fenerbahçe imza attı. Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Olimpik Lyon'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek Devler Ligi biletini aldı.

FENERBAHÇE 17 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Olimpik Lyon'u Fransa'da 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, uzun süren hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

VIKING, AEK VE SLOVAN BRATISLAVA DA TURLADI

Gecenin diğer karşılaşmalarında AEK, Levski Sofya'yı 4-0 mağlup ederek turu geçti. Viking, Dinamo Zagreb'i 3-1'le saf dışı bırakırken Slovan Bratislava ise Celje'yi uzatmalara giden karşılaşmada 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Dinamo Zagreb, Levski Sofya, Olimpik Lyon ve Celje ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında devam edecek.

GECENİN SONUÇLARI

Olimpik Lyon-Fenerbahçe: 1-2 (İlk maç: 1-1)

AEK-Levski Sofya: 4-0 (İlk maç: 0-0)

Celje-Slovan Bratislava: 1-2 (Uzatmalarda) (İlk maç: 1-1)

Viking-Dinamo Zagreb: 3-1 (İlk maç: 2-2)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YÜKSELEN 7 TAKIM

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Sabah FK, Bodo/Glimt, LASK Linz, Viking, AEK ve Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.