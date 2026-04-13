Samsun'da Dernek İçi Silahlı Saldırı

13.04.2026 14:01
Samsun'da dernek çalışanı Uğur K., tartışma sonucu iki kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Uğur K. (31), aynı dernekte birlikte çalıştığı 2 kişiyi okul önünde tabancayla yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'taki bir lisenin önünde meydana geldi. Engelsiz Yaşam Derneği'nde çalışan Tarık D. (36), Akın Ş. (25) ve Uğur K. arasında derneğin çıkardığı derginin basımı ve dağıtımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Uğur K., belindeki tabancayla Tarık D.'yi sağ dizinden, Akın Ş.'yi sağ ayak bileğinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

