Samsun\'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Asayiş, Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.

Ekipler, "dolandırıcılık mağduru olmayın" sloganıyla merkez İlkadım ilçesi Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve alışveriş merkezlerinde vatandaşları bilgilendirdi.