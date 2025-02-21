Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Şubat'ta Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmış, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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Son Dakika › Güncel › Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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