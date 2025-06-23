Samsun\'da Ecza Hapı Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Atakum ilçesinde şüpheli D.A.C.Z'ya (21) ait adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramada, 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.