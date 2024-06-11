Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yasin Usta (23), Osmanbeyli Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada devrilen elektrik direğindeki tele temas ederek akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Usta kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?