Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.
Hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi'nde, erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.
Mahalle muhtarı Niyazi Çiçek, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda bu durumu yaşıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle ağaçlarımız çiçek açtı." dedi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Erik Ağaçları Şubat'ta Çiçek Açtı - Son Dakika
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