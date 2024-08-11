Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, Derecik Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramalarda 225 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da evde uyuşturucu operasyonu: 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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