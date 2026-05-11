Samsun'da feci kaza: Hatun Kabadayı hayatını kaybetti
Samsun'da feci kaza: Hatun Kabadayı hayatını kaybetti

11.05.2026 12:11
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatun Kabadayı (50), hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. M.M.G. kontrolündeki sol şeritte ilerleyen otomobil, minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Harun Kabadayı'nın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Otomobil sürücüsü M.M.G. ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
