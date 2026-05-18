Samsun\'da Fener Alayı Yürüyüşü Yapıldı

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Bayrak ve Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Bando eşliğinde marşların söylendiği fener alayı, İstiklal Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.