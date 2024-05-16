Samsun'da firari hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Samsun\'da firari hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, uyuşturucuyla yakalandı. İhbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.B'nin saklandığı evde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ve ecza hapları ele geçirdi. Emniyete götürülen M.B'nin hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16.05.2024 12:57
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde M.B'nin saklandığı evde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Emniyete götürülen M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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