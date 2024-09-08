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Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çatı katında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.Y.A'nın bir ikamette saklandığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, ikametin çatı katında saklanan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.