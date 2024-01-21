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Samsun'un Atakum ilçesinde firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'un Atakum ilçesinde firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.A isimli şahıs, dolandırıcılık, hükümlü ve tutukluların kaçması ve yağma suçu nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile para cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlü, emniyet tarafından gözaltına alındı.

Samsun\'un Atakum ilçesinde firari hükümlü yakalandı
21.01.2024 - 11:25,
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Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, aldıkları bir istihbarat üzerine "dolandırıcılık", "hükümlü ve tutukluların kaçması" ve "yağma suçu"ndan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 600 lira para cezası bulunan S.A'yı Atakum'da saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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