Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ikametin bodrum katında yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.
Özel harekat polislerinin desteğiyle Kadıköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahla tehdit" suçundan 25 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (36) ikametin bodrum katında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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