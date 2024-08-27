Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Bürosu ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreste, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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