Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
12.06.2026 10:10
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Atakum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi, 12 mağdur kadın tespit edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve polis baskınlarına karşı telsizle iletişim kurdukları belirlenen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran'da Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Olaya ilişkin G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25), 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer ile imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Dosya kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek kişilerin tespit edildiği öğrenildi. Aramalarda; 9 el telsizi, cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca ve 49 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin, olası polis baskınlarında daha hızlı iletişim kurup, tedbir almak için telsiz kullandıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Volkan Balcı Volkan Balcı:
    işin ilginç yanı telsiz kullanıyorlarmış polisten kaçmak için yani organize bir yapı varmış arkasında bu işin umarım sonuna kadar gidilir çünkü böyle yerler kapatılmazsa doğal ortamlar da bozuluyo her şey 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Erdinç Kubilay Erdinç:
    iyi bir operasyon olmuş bu tür yerleri kapatmak çok önemli mağdur kadınlara da umarım gerekli yardımlar sunulur 0 0 Yanıtla
  • Selda Akturk Selda Akturk:
    yahu bu ne ya 10 haziranda operasyon yapılmış şimdi haber çıkıyo neden bu kadar geç kalındı acaba işte böyle işleri her zaman son anda haberleşiyoruz halkı 0 0 Yanıtla
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