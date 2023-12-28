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Samsun'da Gazze'ye Destek Amacıyla Hayır Çarşısı Düzenlenecek - Son Dakika
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Samsun'da Gazze'ye Destek Amacıyla Hayır Çarşısı Düzenlenecek

Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda hayır çarşısı düzenlenecek. Yakakent Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan çarşıya sivil toplum kuruluşları da destek verecek. 'Kalbimiz Gazze için atıyor' başlığı altında düzenlenecek çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

Samsun\'da Gazze\'ye Destek Amacıyla Hayır Çarşısı Düzenlenecek
28.12.2023 - 13:17,
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Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlenecek.

Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda Yakakent Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinatörlüğünde çarşı, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek.

"Kalbimiz Gazze için atıyor" başlığı altında düzenlenecek çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Gazze'ye Destek Amacıyla Hayır Çarşısı Düzenlenecek - Son Dakika
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