Samsun'da Genç Kurtarıldı, Baba İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da Genç Kurtarıldı, Baba İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çorum'dan hafta sonu tatili için kente gelen Taşlıtepe ailesi denize girdi. Taflan sahilinde suya giren Abdullah (48) ve oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir süre sonra gözden kayboldu. Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan kısa sürede çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Davut Taşlıtepe'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba Abdullah Taşlıtepe için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Taşlıtepe, havadan helikopterle de aranıyor. Bu arada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken polis ekipleri, denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

28.07.2024 17:11
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Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çorum'dan hafta sonu tatili için kente gelen Taşlıtepe ailesi denize girdi. Taflan sahilinde suya giren Abdullah (48) ve oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan kısa sürede çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Davut Taşlıtepe'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Baba Abdullah Taşlıtepe için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Taşlıtepe, havadan helikopterle de aranıyor.

Bu arada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken polis ekipleri, denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Sudan, Çorum, Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Genç Kurtarıldı, Baba İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Genç Kurtarıldı, Baba İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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