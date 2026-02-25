Samsun'da Gençlere Kayak Keyfi - Son Dakika
Samsun'da Gençlere Kayak Keyfi

Samsun\'da Gençlere Kayak Keyfi
25.02.2026 13:08
Samsun'da 2.492 öğrenci, 'Petek Genç' programıyla Akdağ Kayak Merkezi'nde kış sporları yaptı.

Samsun'da 2 bin 492 öğrenci, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Petek Genç" gezi programları kapsamında Akdağ Kayak Merkezi'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sosyal yaşamına katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında her mevsim farklı bir rota belirleniyor. Bu yıl kış rotası olarak Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi tercih edildi.

Ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen gezilere 16-25 yaş aralığında 2 bin 492 öğrenci katıldı. Katılımcılar, kayak ve kızak gibi aktivitelerle kış sporlarını deneyimledi.

Gençler, program kapsamında ayrıca Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi aldı.

Doğayı, sporu ve kültürü bir araya getiren gezilerde öğrenciler, hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
