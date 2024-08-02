Samsun'da Göllere 3 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da Göllere 3 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı. Proje ile su kaynaklarında nesli tehlike altındaki türlerin desteklenmesi, su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

02.08.2024 15:50
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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kırsal bölgelerde kaliteli, ucuz ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Samsun'a tahsis edilen 3 milyon 5 bin sazan yavrusu, Kızılırmak Deltası içindeki lagünler ile Derbent, Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ve 24 avlak sahası konumundaki göl ve göletlere salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, proje ile su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.

Projenin su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amatör balıkçılık turizmine katkı sağlamasının hedeflendiği ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarda yürütüldüğünü belirten Sağlam, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından uzun yıllardan beridir balıklandırma çalışması yapılıyor." dedi.

Balıklandırma çalışmasının balıkçılar acısından önemli olduğuna dikkat çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Ortalama 5 ila 8 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 45 ila 50 santimetreye ulaşacaklar. Balıklandırma çalışmasında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettik. Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Göllere 3 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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