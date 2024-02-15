Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi

Samsun\'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada adreste gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi ve olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

15.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
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Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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