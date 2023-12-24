Samsun'da hafif ticari araç ile elektrikli scooter çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile elektrikli scooter çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
24.12.2023 - 19:08,
Güncelleme: 19:09
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli scooter çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
N.Y'nin kullandığı 59 ABS 124 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, H.K. yönetimindeki scooter ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Scooter sürücüsü ile yanındaki C.B., sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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