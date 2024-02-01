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Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun\'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü'yü (31), Gökçeboğaz Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

01.02.2024 12:35
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Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yü (31), Gökçeboğaz Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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