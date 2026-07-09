Samsun\'da Havai Fişek Kargosu Alev Aldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, sipariş edilen havai fişeklerin içinde olduğu kargo kutusu alev aldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'ndeki kargo deposunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin sipariş ettiği havai fişekler, kargo kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alev alan karton kargo kutusunu söndürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.