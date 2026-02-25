Samsun\'da Havaya Ateş Eden 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde meskun mahalde havaya ateş ederek genel güvenliğin tehlikeye atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, silahla havaya ateş eden 2 şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
Operasyonda 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1508 mermi ele geçirildi.
